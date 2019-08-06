Туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тысяч за перелом ноги

Жительница Волгограда отсудила у Сочинского национального парка компенсацию в размере 146 тысяч рублей за сломанную во время экскурсии ногу. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

В декабре 2015 года женщина отдыхала в Сочи с семьёй. 31 декабря вместе с детьми она отправилась на экскурсию в парк, но, поднимаясь по лестнице, поскользнулась на наледи и сломала ногу. Её доставили в городскую больницу, где прооперировали. Пострадавшая решила получить материальную и моральную компенсацию с администрации парка.

Суд установил, что ответчик не обеспечил безопасные условия для посетителей, и присудил женщине 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 46 тысяч материального.

Ранее сообщалось, что уральскую туристку не пустили на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, но она смогла получить компенсацию.