Директора детсада похитили на Cadillac в Ленобласти

Сотрудники полиции ищут пропавшего директора детского сада, которого, предположительно, похитили и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл в посёлке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Как уточняется в ведомстве, 5 августа в дежурную часть обратилась 22-летняя девушка. Она сообщила, что её мать, которая работает в детском саду директором, была насильно усажена в автомобиль Cadillac и увезена в неизвестном направлении.

По словам заявительницы, злоумышленником был бывший сожитель её матери.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят поисковые мероприятия и выясняют все детали и обстоятельства происшествия.