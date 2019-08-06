МВФ подсчитал ущерб России от санкций

Оказалось, что падение нефтяных цен ударило по ВВП нашей страны в разы сильнее. И, по мнению российских экономистов, эти оценки весьма правдоподобны.

Падение цен на нефть нанесло экономике России гораздо больше ущерба, чем санкции. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике, сообщает РБК.

Если ежегодный отрицательный эффект от санкций на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п., то негатив от падения цен на нефть превышал 0,65 п.п. Другими словами, дешёвая нефть ударила по экономике России в три раза сильнее санкций.

К слову, ещё меньшее влияние на рост ВВП, по оценке экспертов, оказали сдерживающая денежно-кредитная и жёсткая бюджетная политика России (минус 0,1–0,2 п.п.).

К слову, российские экономисты считают, что представленным МВФ цифрам вполне можно доверять.

— Примерно суммарные оценки правдоподобны. Но, на наш взгляд, вклад санкций выше: я бы оценил его в среднем в 0,3–0,4 п.п. в год, то есть за пять лет это 1,5 п.п., — сообщил РБК руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

Напомним, что ранее Всемирный банк назвал санкции основным риском для российской экономики. Положительными же факторами эксперты организации сочли нацпроекты по развитию человеческого капитала и повышению производительности.