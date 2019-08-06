Стало известно, сколько россиян работают по специальности

Людям с образованием среднего или низкого качества приходится работать там, где не требуется особых компетенций.

Около 57% россиян работают по специальности или в смежных профессиях. Об этом свидетельствуют данные, представленные в июльском Мониторинге экономической ситуации в России, который подготовили эксперты РАНХиГС, Минэкономразвития и Института Гайдара.

— По специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работает 56,8% опрошенных, — сказано в исследовании.

Как отмечается, образование высокого качества имеют 11% опрошенных. Качество образования ещё 34% респондентов можно оценить как "выше среднего". В мониторинге подчёркивается, что вполне конкурентно на рынке труда более 40% населения.

Образование среднего или низкого качества, из-за которого людям приходится выбирать не требующие особых компетенций специальности, имеют более половины опрошенных.

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