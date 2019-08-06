Три российских парусника совершат уникальное кругосветное путешествие

Основная миссия кругосветного плавания — напомнить миру о российских первооткрывателях.

Уникальная экспедиция с участием трёх легендарных парусников — барков "Седов" и "Крузенштерн", а также фрегата "Паллада" — пройдёт с ноября 2019-го по декабрь 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

— В конце этого года мы совершим уникальную экспедицию: впервые три парусника встретятся в Антарктиде. Маршрут приурочен к двум датам: 200 лет с открытия Антарктиды и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, — сказал Шестаков.

Экспедиция получила название "Паруса мира". Отмечается, что барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветное плавание, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическое. Каждый из этих судов вмещает более 200 человек и имеет длину свыше 100 метров. Планируется, что за время путешествия суда посетят около 40 иностранных портов. Начнётся же экспедиция со старта "Паллады" 1 ноября из Владивостока.

Самый долгий и трудный путь предстоит барку "Седов". В море он выйдет в декабре этого года, после чего должен встретиться с другими парусниками у островов Южной Георгии. Во Владивосток же корабль вернётся только в декабре 2020 года. Всего в плавании примут участие около 700 курсантов учебных заведений страны. По словам организаторов, основная миссия кругосветки — напомнить миру о российских первооткрывателях.