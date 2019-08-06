Чиновники просят в разы увеличить им командировочные

С такой инициативой профсоюз обратился в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Чиновникам просят увеличить суточные в командировках. В профсоюзе госслужащих считают, что сейчас на выплачиваемые суммы можно купить разве что бутылку воды.

Как сообщает газета "Известия", в настоящее время сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке.

— 100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды, — рассказал председатель профсоюза Николай Водянов.

В профсоюзе не уточнили, какая сумма была бы справедливой, но отметили, что сотрудники частных компаний, например, получают около 700 рублей суточных.

Сейчас постановление предусматривает возмещение чиновникам расходов на жильё в командировке (но не более 550 рублей в сутки). Для этого необходимо предоставить подтверждающие бумаги, если этого не было сделано, то размер компенсации ограничивается 12 рублями. Также компенсируются транспортные расходы, при этом уточняется, что летать на самолётах госслужащие должны только экономклассом.