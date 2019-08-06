Всех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье пообещали выпустить до 1 сентября

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует до сентября выпустить на волю всех косаток, содержащихся в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средней.

— Мы планируем, что до 1 сентября мы выпустим всех косаток и в дальнейшем будем заниматься вывозом белух, — заявил глава ведомства Илья Шестаков.

Он уточнил, что белухи могут быть освобождены до конца 2019 года.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте в районе города Находки. За освобождение косаток и белух выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня начался выпуск животных. В свободное плавание отправлено уже три группы косаток.