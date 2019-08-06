Создателей "Симпсонов" обвинили в дискриминации

Бывший композитор мультсериала "Симпсоны" подал на создателей шоу в суд за дискриминацию по возрасту. Об этом сообщает издание USA Today.

Альф Клаузен был композитором шоу в течение 27 лет. Его музыка звучит более чем в 500 эпизодах. Однако третья серия 29-го сезона "Симпсонов" стала последней, над которой он работал. Два года назад 78-летний композитор был уволен с должности.

Создатели мультсериала объяснили решение тем, что в новом сезоне им нужна "музыка другого направления". Но Клаузен счёл этот поступок дискриминацией из-за его возраста и предполагаемой инвалидности. В связи с этим композитор подал иск на создателей "Симпсонов" в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Отметим, что сейчас на замену Альфу Клаузену пришла музыкальная продюсерская компания Bleeding Fingers Music, основателями которой являются кинокомпозитор Ханс Циммер и музыкант Рассел Эмануэль.