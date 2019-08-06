Трое приезжих ограбили москвича почти на 60 миллионов рублей

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Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Обвиняемые задержаны и находятся под стражей. Дело передано в Лефортовский суд столицы.

Трое приезжих из стран ближнего зарубежья ограбили жителя Москвы на 59 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у потерпевшего денежные средства в сумме более 59 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники напали на мужчину, когда он находился в автомобиле. Правоохранители задержали нападавших, сейчас они под стражей. Дело направлено в Лефортовский суд Москвы. Отмечается, что обвиняемым от 29 до 38 лет и они являются гражданами стран ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что безработного москвича "обезвредили" баллончиком и ограбили на пять миллионов.

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