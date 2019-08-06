Россию предупредили о сокращении рабочей силы

В РАНХиГС считают, что после достижения пика этого показателя дальнейший его рост среднесрочно маловероятен.

Число экономически активных граждан в РФ начал снижаться — Россия прошла пик в 2018 году. В 2019-м же этот показатель начал быстро снижаться, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование РАНХиГС и Института Гайдара.

Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.

Эксперты отмечают, что тенденция на уменьшение этой группы населения (включает в себя как занятых, так и безработных) началась ещё в 2016 году, однако до 2019 года сокращение шло более медленно.

При этом "постарел" и пик экономической активности в целом: раньше он приходился на россиян в возрасте 35–39 лет (90,9%), теперь — на 40–44-летних (91%).