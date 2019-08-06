В Саратове на двухлетнюю девочку с крыши упала болгарка

В Саратове на двухлетнюю девочку с крыши ремонтируемого здания упала угловая шлифовальная машина. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК РФ.
Инцидент произошёл днём 2 августа в Заводском районе Саратовской области. Возле школы № 6, где велись ремонтные работы кровли, проходила женщина с детским велосипедом, в котором находилась её двухлетняя дочь. В этот момент один из членов бригады на крыше допустил падение болгарки. В результате происшествия рабочий инструмент повредил голову ребёнку.
Малышку срочно доставили в отделение местной детской клинической больницы. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.
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