В Саратове на двухлетнюю девочку с крыши упала болгарка

В Саратове на двухлетнюю девочку с крыши ремонтируемого здания упала угловая шлифовальная машина. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл днём 2 августа в Заводском районе Саратовской области. Возле школы № 6, где велись ремонтные работы кровли, проходила женщина с детским велосипедом, в котором находилась её двухлетняя дочь. В этот момент один из членов бригады на крыше допустил падение болгарки. В результате происшествия рабочий инструмент повредил голову ребёнку.

Малышку срочно доставили в отделение местной детской клинической больницы. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.