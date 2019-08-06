Воспитательница — о спасении детей под Ачинском: Мы 40 минут прятались в шкафу

Детский сад находится недалеко от эпицентра взрыва, в момент ЧП в группе Олеси было пятеро детишек, у второй воспитательницы — чуть больше. Родители начали быстро забирать детей, однако успели не все.

Воспитательница детского сада в деревне Каменка Ачинского района в беседе с Лайфом рассказала о первых минутах после взрыва на складе боеприпасов в воинской части, произошедшем 5 августа.

— Часов в 17:00 начались взрывы, мы подумали, что это гром. Потом, когда выбило окно в детском саду, мы поняли, что это не гром! Елена Леонидовна (другая воспитательница. — Прим. Лайфа) прибежала с улицы с детьми, и мы все спрятались в приёмной, — рассказала Олеся Покатилова.

По словам женщины, две воспитательницы и четыре ребёнка спрятались в большом шкафу и сидели в обнимку 40 минут, боясь выйти наружу. Затем приехал военный, забрал их и отвёз до станции Улун.

— С нами оставались два мальчика — её сын и мой ребёнок. Мальчишек (двух других. — Прим. Лайфа) потом по дороге родители забрали. Нас военный вёз до станции Улун. Оттуда мы все уезжали подальше от взрыва. Что сейчас с садиком, мы не знаем… Когда мы были в шкафу, всё дрожало. Шкаф дрожал, всё дрожало, — рассказала собеседница Лайфа о своих переживаниях.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По последним данным, в результате ЧП один человек числится пропавшим без вести, 12 человек госпитализированы. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар был потушен.