В генконсульстве рассказали о задержании в Кракове 10 россиян

Все они находятся в полицейском отделении, им обещали предоставить адвоката и переводчика.

Польская полиция задержала 10 граждан РФ в месте, где, по данным правоохранителей, планировалась драка с фанатами местного футбольного клуба "Краковия". Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности генерального консула России в Кракове Константина Шикина сообщает ТАСС.

— Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян, — заявил дипломат корреспонденту агентства.

Он подчеркнул, что сотрудники дипмиссии ждут официального сообщения с информацией о деталях и обстоятельствах задержания. Сейчас граждане России находятся в полицейском отделении. По законам Польши, они не могут быть задержаны на срок более 48 часов без предъявления каких-либо обвинений или решения суда о временном аресте.

По словам правоохранителей, никто из задержанных пока не обращался за консульской помощью. В полиции заверили, что россиянам предоставят адвоката и переводчика.

Как ранее сообщалось, польские полицейские заранее узнали о конфликте и предотвратили столкновение, причиной которого могли стать разногласия из-за раздела рынка нелегальной торговли сигаретами.