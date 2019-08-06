Минздрав Оренбуржья поддержал педиатра после скандала со шпателем

И.о. министра отметила, что ложка вполне может заменить шпатель, так как является предметом индивидуального пользования.

В Министерстве здравоохранения Оренбургской области назвали адекватными действия врача-педиатра, которого обвинила в хамстве мама семимесячного малыша.

Напомним, что женщина была возмущена тем, что у доктора не было при себе ни бахил, ни шпателя и при этом она собиралась осматривать горло ребёнка ложкой.

— Согласно порядку оказания медицинской помощи на дому в укладке врача-педиатра должны быть шпатели. Но обстоятельства бывают разные, в данном случае врач недооценила количество активов в этот день и шпатели закончились. Не считаю ситуацию критичной, поскольку чистая ложка вполне может заменить шпатель, так как ложка — предмет индивидуального пользования. К сожалению, мама ребёнка отказала врачу предоставить ложку для осмотра, что явилось причиной конфликта, — заявила Лайфу исполняющая обязанности главы Минздрава региона Татьяна Савинова.

По мнению Савиновой, доктор адекватно вышла из ситуации, не ответив на конфликтное поведение матери ребёнка и предложив сходить за шпателем в поликлинику, а затем вернуться для продолжения осмотра. Женщина согласилась, но после ухода медика позвонила заведующей поликлиникой и потребовала другого врача.