Роспотребнадзор запретил купаться на восьми пляжах Крыма

Пробы морской воды не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям.

Сразу шесть пляжей были временно закрыты для купания в курортной Алуште на южном берегу Крыма после проверки качества морской воды. Об этом сообщает во вторник региональный Роспотребнадзор.

— По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям, — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, под ограничения попали пляжи "Мраморный" и "Городской" в Севастополе. Там нельзя купаться ещё с середины июля, а свежие пробы воды лишь дали основания продлить этот запрет.

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