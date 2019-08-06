Лихач вылетел на встречку в центре Москвы и устроил массовое ДТП — видео

Момент ДТП на Тверской улице. Обстоятельства выясняются. pic.twitter.com/Zfv025dBqH — ЦОДД (@gucodd) August 6, 2019

На Тверской улице в центре Москвы автомобиль вылетел на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Повреждено четыре автомобиля. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в аварии пострадало четыре человека.

По данным ЦОДД, движение на участке в сторону области осуществляется по всем полосам. В центр — по третьей и четвёртой.

— Будьте осторожны! По возможности объезжайте Тверскую — движение затруднено в обе стороны, — говорится в сообщении Центра.