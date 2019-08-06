Лихач вылетел на встречку в центре Москвы и устроил массовое ДТП — видео

43

На Тверской улице в центре Москвы автомобиль вылетел на встречную полосу и устроил массовое ДТП. Повреждено четыре автомобиля. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в аварии пострадало четыре человека.

По данным ЦОДД, движение на участке в сторону области осуществляется по всем полосам. В центр — по третьей и четвёртой.

— Будьте осторожны! По возможности объезжайте Тверскую — движение затруднено в обе стороны, — говорится в сообщении Центра.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×