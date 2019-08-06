Соловьёв назвал Коломойского "сказочником"

Украинский олигарх в своём свежем интервью поведал, как восемь лет назад нанимал российского телеведущего на свой телеканал. Вот только тот утверждает, что такого не было.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв опроверг слова украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что тот приглашал его поработать на телеканале "1+1". Так, в интервью РБК миллиардер из Днепра поведал, что Соловьёв должен был вести авторскую программу, аналогичную той, что он сейчас делает на телеканале "Россия 1", причём на этот счёт якобы велись достаточно плотные переговоры.

К слову, сам Соловьёв ни о каких предложениях со стороны Коломойского не слышал и в переговоры с ним не вступал, хотя и не исключает, что украинский олигарх мог вынашивать идею нанять его для своего телеканала.

— Он такой сказочник — это просто трогательно, — приводит слова журналиста Daily Storm. — Со мной лично Коломойский не встречался и не беседовал. Но мог бы предложить — я бы с интересом послушал. Кто-то звонил моей маме из наших дальних днепропетровских родственников. Сразу получил ответ, что мне неинтересно, спасибо.

Владимир Соловьёв — журналист, теле- и радиоведущий, бизнесмен и писатель, отлично знакомый миллионам россиян по политическим программам "К барьеру", "Поединок", "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". Родился в Москве 20 октября 1963 года в еврейской семье Рудольфа Наумовича Соловьёва (до 1962 года носил фамилию Менинсковский) и Инны Соломоновны Шапиро. Отец Соловьёва — историк, выпускник историко-филологического факультета Московского педагогического университета им. Ленина, преподавал политэкономию в статистическом техникуме. Мама, выпускница того же факультета, была искусствоведом в музее "Бородинская битва".

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