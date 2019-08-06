Знакомые Линдси Лохан рассказали о её романе с саудовским принцем

Несколько лет назад Лохан заявила, что перешла в ислам и начала появляться в хиджабе на публике.

Приятели американской актрисы Линдси Лохан рассказали о её связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль-Саудом. Об этом сообщает интернет-портал Page Six.

По словам людей из окружения актрисы, Мухаммед подарил ей кредитную карту. Также он даёт Лохан пользоваться своими личными самолётами. Некоторые из знакомых актрисы даже видели СМС-сообщения от наследного принца в её телефоне.

Впрочем, пресс-секретарь Лохан опроверг эту информацию, заявив, что актриса встречалась с принцем лишь однажды — на одном из Гран-при "Формулы-1" около года назад.

Несколько лет назад Лохан заявила, что приняла ислам и даже начала появляться на публике в чёрном хиджабе.