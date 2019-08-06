В Москве найден самый грустный кот, и он ищет дом

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Фото © Twitter/zverikivdar‏

Филе ищут дом минимум два года, и хозяина ему обрести к настоящему моменту так и не удалось.

Самый грустный кот в Москве был обнаружен благодаря публикации волонтёрской группы по поиску хозяев для бездомных животных. Пост, опубликованный в социальной сети "Твиттер", стал вирусным из-за выражения морды кота по кличке Филя: кажется, что он выражает глазами "всю вселенскую печаль".

Интернет-пользователям хвостатый напомнил Grumpy cat — кошку, ставшую знаменитой благодаря необычной внешности, связанной с врождённой карликовостью и неправильным прикусом.

Столичный кот не отстаёт от своего знаменитого собрата. Соотечественники оставляют сотни комментариев под постами с Филей, им он напоминает то актёра Олега Табакова, то "рыцаря печального образа", то профессионально выгоревшего работника офиса. Также россияне отметили, что животное могло бы стать звездой "Инстаграма" и новому хозяину кота непременно надо завести для питомца свою страничку.

Однако, несмотря на свою "инстаграмность" и множество комментариев, кот остаётся на передержке. По информации волонтёрской группы, Филе ищут дом минимум два года и, несмотря на статус "самого грустного кота", хозяина ему обрести к настоящему моменту так и не удалось.

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