В Москве найден самый грустный кот, и он ищет дом

Филе ищут дом минимум два года, и хозяина ему обрести к настоящему моменту так и не удалось.

Самый грустный кот в Москве был обнаружен благодаря публикации волонтёрской группы по поиску хозяев для бездомных животных. Пост, опубликованный в социальной сети "Твиттер", стал вирусным из-за выражения морды кота по кличке Филя: кажется, что он выражает глазами "всю вселенскую печаль".

Интернет-пользователям хвостатый напомнил Grumpy cat — кошку, ставшую знаменитой благодаря необычной внешности, связанной с врождённой карликовостью и неправильным прикусом.

#Москва

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ КОТ НА СВЕТЕ ищет дом!

Он взрослый сложившийся муррщчина лет 5-7. Кастрирован, привит, уверенный пользователь лотка, приучен к когтеточке.

Чудесно ладит с животными.

Два года бомжевал на улице. Намучился.

Усыновите его, пожалуйста!

☎ 8-916-174-22-54 pic.twitter.com/J83n2iyYDy — zverikivdar (@zverikivdar) 17 июля 2019 г.

Столичный кот не отстаёт от своего знаменитого собрата. Соотечественники оставляют сотни комментариев под постами с Филей, им он напоминает то актёра Олега Табакова, то "рыцаря печального образа", то профессионально выгоревшего работника офиса. Также россияне отметили, что животное могло бы стать звездой "Инстаграма" и новому хозяину кота непременно надо завести для питомца свою страничку.

Однако, несмотря на свою "инстаграмность" и множество комментариев, кот остаётся на передержке. По информации волонтёрской группы, Филе ищут дом минимум два года и, несмотря на статус "самого грустного кота", хозяина ему обрести к настоящему моменту так и не удалось.