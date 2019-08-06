Власти Панамы возбудили уголовное дело против Порошенко

Они подозревают, что политик использовал их страну для того, чтобы не платить налоги в украинский бюджет и отмывать деньги.

Правоохранительные органы Панамы заподозрили экс-президента Украины Петра Порошенко в отмывании денег и даже возбудили против него уголовное дело. По крайней мере, так утверждает украинский юрист Андрей Портнов. В прошлом он занимал пост заместителя главы Администрации Президента Украины Виктора Януковича, а теперь ведёт в своих соцсетях целую летопись уголовного преследования Порошенко как в самой Незалежной, так и за её пределами.

Портнов утверждает, что панамские власти сначала провели проверку сведений о том, что Порошенко и его подручные использовали юридические возможности этого государства в Центральной Америке для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, а также неуплаты налогов в бюджет Украины и отмывания похищенных у украинского государства средств.

— Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций, — написал юрист в своём фейсбуке.

Напомним, что в отношении Петра Порошенко возбудили уже 13 уголовных дел, последнее из которых — по факту хищений денежных средств в Вооружённых силах страны. Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему не за что краснеть.

Ранее сообщалось, что Порошенко могут посадить в тюрьму ещё и из-за поездки на Мальдивы.