Воспитанники "Сириуса" подарили Путину хоккейный свитер с номером 11

Главе государства сегодня показали новый учебно-исследовательский корпус "Школа" образовательного центра "Сириус".

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в образовательный центр "Сириус" в Сочи. Главе государства показали новый корпус "Школа", также российский лидер пообщался с юными хоккеистами, которые проходят там обучение.

Для ребят сегодня проводят мастер-класс тренеры сборных команд России, а также руководство Федерации хоккея России во главе с её президентом Владиславом Третьяком и вице-президентом Романом Ротенбергом.

На прощание юные спортсмены подарили Владимиру Путину хоккейную форму с логотипом "Красной машины". На ней значится номер 11. Глава государства пожелал ребятам успехов.