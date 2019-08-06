Третьяк показал Путину, как на ОИ-2018 тайком проносили флаг России

Советский спортсмен пояснил, что на такую уловку пошли во время ОИ в Южной Корее, где спортсменам из РФ было запрещено публично демонстрировать национальную символику. Россия в моём сердце.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк продемонстрировал российскому лидеру Владимиру Путину нашивку на обратной стороне своего пиджака — флаг государства.

Он напомнил, что на Олимпийских играх в Южной Корее атлетам из России было запрещено публично демонстрировать национальную символику или исполнять гимн государства. Поэтому с обратной стороны пиджаков хоккеистов, в которых они прибывали на матчи, были нашиты флаги РФ.

— Мы думали, как мотивировать [спортсменов]. Владимир Владимирович, я специально надел пиджачок, могут ребята посмотреть. Каждый, кто раздевался, — Россия в моём сердце. Каждый хоккеист! Никто не догадался! — поделился Третьяк.

Путин в свою очередь пошутил, что знаком с подобными уловками.

— Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки, — ответил, улыбаясь, глава государства.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи. Он пообщался с юными хоккеистами и получил в подарок хоккейный свитер.