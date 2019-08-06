Почта "доставила" сотни писем на помойку в Подмосковье — видео

846

Сотни недоставленных писем и бандеролей нашёл на помойке житель Одинцовского городского округа. Видеозапись со своей неожиданной находкой мужчина опубликовал в социальных сетях с пояснением: "Вот так у нас работает Почта России".

По словам местного жителя, гору посылок, которую почтальоны "доставили" на помойку, он обнаружил совершенно случайно — в тот момент, когда спустился выкинуть мусор.

Посмотрите, что происходит с нашей почтой. Думаю, все должны об этом знать, — сказал он в ролике.

Как стало известно Лайфу, Почта России уже начала внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. Оператор почтовой сети установит все детали и обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будут приняты кадровые и дисциплинарные решения: сотрудник, допустивший грубое нарушение служебной дисциплины, будет уволен, — сообщили Лайфу.

Кроме того, в Почте России добавили, что контроль за доставкой писем и посылок в почтовых отделениях Московской области будет усилен, а для всех почтальонов и операторов связи проведут дополнительный инструктаж.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×