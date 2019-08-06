Под Челябинском детям-инвалидам приходится лезть в центр реабилитации через окно

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Жильцы аргументируют свою позицию тем, что при строительстве новой двери дом может начать рушиться, однако родители уверены, что они "просто не хотят смотреть на инвалидов".

Жильцы одного из домов в городе Миасс Челябинской области не дают руководителю центра для детей с ограниченными возможностями, находящегося со стороны их двора, сделать новую входную дверь. Об этом Лайфу рассказала мать одного из учеников центра.

<p>Фото © Карты Google</p>

Единственный вход в центр — со стороны дороги. Когда начинается дождь, ко входу невозможно подойти. Всё залито лужами. Там нет водоотвода. Вся вода стекает ко входу. И машины проезжающие обрызгивают всех, кто идёт. В центр мы ходим три-четыре раза в неделю бесплатно. В дожди нам приходится заходить в центр через окно, — рассказала Вероника С.

По словам руководителя реабилитационного центра, жильцы отказывают в строительстве двери на основании, что дом старый и якобы может разрушиться. Тем не менее официальная экспертиза доказала обратное. Родители думают, что на самом деле жильцы дома просто "не хотят смотреть на инвалидов и их коляски".

<p>Фото © VK / <a href="https://pp.userapi.com/c639618/v639618936/3b400/Ldb-6JQQhWw.jpg" target="_blank">Детский центр &#34;Мы вместе!&#34;</a></p>

В четверг (1 августа. — Прим. Лайфа) у нас была большая конференция с администрацией. Сейчас совместными усилиями мы начали работать. Сегодня утром я отправила письмо главе города, чтобы он помог собрать всех жильцов, чтобы сделать сбор подписей, — сообщила руководитель центра Наталья Кушнова.

Региональное управление СКР начало проверку сведений о нарушениях после того, как ситуация получила огласку в социальных сетях.

Автор:
НН
Никита Никонов
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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