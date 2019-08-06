Под Челябинском детям-инвалидам приходится лезть в центр реабилитации через окно

Жильцы аргументируют свою позицию тем, что при строительстве новой двери дом может начать рушиться, однако родители уверены, что они "просто не хотят смотреть на инвалидов".

Жильцы одного из домов в городе Миасс Челябинской области не дают руководителю центра для детей с ограниченными возможностями, находящегося со стороны их двора, сделать новую входную дверь. Об этом Лайфу рассказала мать одного из учеников центра.

— Единственный вход в центр — со стороны дороги. Когда начинается дождь, ко входу невозможно подойти. Всё залито лужами. Там нет водоотвода. Вся вода стекает ко входу. И машины проезжающие обрызгивают всех, кто идёт. В центр мы ходим три-четыре раза в неделю бесплатно. В дожди нам приходится заходить в центр через окно, — рассказала Вероника С.

По словам руководителя реабилитационного центра, жильцы отказывают в строительстве двери на основании, что дом старый и якобы может разрушиться. Тем не менее официальная экспертиза доказала обратное. Родители думают, что на самом деле жильцы дома просто "не хотят смотреть на инвалидов и их коляски".

— В четверг (1 августа. — Прим. Лайфа) у нас была большая конференция с администрацией. Сейчас совместными усилиями мы начали работать. Сегодня утром я отправила письмо главе города, чтобы он помог собрать всех жильцов, чтобы сделать сбор подписей, — сообщила руководитель центра Наталья Кушнова.

Региональное управление СКР начало проверку сведений о нарушениях после того, как ситуация получила огласку в социальных сетях.