После подрыва боеприпасов на складе в Красноярском крае возбуждено дело

В результате ЧП один человек погиб, ещё восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Военный Следственный отдел СК РФ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту подрыва боеприпасов на складе на территории воинской части под Ачинском. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, во время проведения погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами произошёл пожар. Прибывшая на место группа пожарных предприняла попытку тушения возгорания, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В результате один человек погиб, ещё восемь — получили травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.