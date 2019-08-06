"Росконтроль" нашёл в ряженке на прилавках кишечную палочку и плесень

Кроме того, среди проверенных образцов были чересчур кислые и даже газированные, что вообще не свойственно этому продукту.

Специалисты "Росконтроля" изучили в лаборатории ряженку с массовой долей жира 4% брендов: "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Белый город", "Вологжанка", "Большая кружка", "Козельская" и "Ряженка из молока нашей дойки". Тест на безопасность прошли не все. Но обо всем по порядку.

У образцов "Коровка из Кореновки" и "Белый город", по мнению "Росконтроля", оказался слегка кисловатый вкус. В ряженке "Козельская" эксперты отметили присутствие газообразования, что свидетельствует о несвойственной для этого кисломолочного продукта микрофлоры.

К "Коровке из Кореновки" другая претензия: анализ этой ряженки показал, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в продукте ниже, чем того требует технический регламент. Но это еще цветочки. Как выяснил "Росконтроль" , "Ряженка из молока нашей дойки" не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В этом образце были выявлены бактерии группы кишечной палочки, а содержание дрожжей и плесени превышает допустимые значения.

— Ряженка считается полезным продуктом. Но если в ней притаились лишние микроорганизмы, то она становится опасной, — отмечает "Росконтроль".

Напомним, что в июле стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Начиная с середины месяца в магазинах йогурт, молоко, сливки, кефир, творог, сыры, сливочное масло и мороженое будут помечены специальными штрихкодами, по которым можно узнать всю информацию о товаре. Электронная система позволит отличить молоко от молочной продукции и предоставит иные преимущества.