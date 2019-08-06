Большинство россиян заявили о страхе ядерной войны

Каждый второй россиянин опасается наступления ядерной войны. Такие результаты представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом преимущественно из-за гипотетического военного конфликта волнуются женщины (68%) и люди старше 60 лет (68%).

46% не испытывают беспокойства относительно ядерной войны. Чаще всего такого мнения придерживались мужчины (64%), а также молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Две трети граждан России (79%) уверены, что в случае ядерного конфликта никому не удастся выжить, ещё 16% респондентов считают, что люди смогут укрыться в специальных бомбоубежищах и спастись. Впрочем, о наличии ближайшего укрытия осведомлены лишь 15% опрошенных, а большинство россиян (71%) ничего не знают о существовании бомбоубежищ и том, где они находятся.

Что касается потенциальных стран-противников, которые представляют наибольшую угрозу, россияне назвали США (60%) и Китай (13%), ещё 11% респондентов уверены, что ни одно из государств, владеющих ядерным оружием, не представляет опасности.