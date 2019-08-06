Жена Никиты Белых подала на развод из-за угроз

Она не хочет, чтобы её правозащитная деятельность повлияла на судьбу бывшего чиновника, находящегося в колонии.

Супруга осуждённого на восемь лет экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина в собственный день рождения подала на развод. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

По словам Екатерины Белых, сложное решение о разводе является совместным, оно было принято в связи с "многочисленными угрозами", поступающими в её адрес, а также в отношении её коллег. Женщина не хочет, чтобы её правозащитная деятельность повлияла на судьбу Белых, который находится в заключении.

Напомним, в феврале 2018 года суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Кроме того, ему назначили более 48 миллионов рублей штрафа. В колонии Белых работает библиотекарем. Заработанные средства он тратит на питание и на подписку на периодические издания.