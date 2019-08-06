Россиян предупредили о подорожании авиабилетов с 7 августа

Особенно разницу заметят те, кто планирует путешествие на дальнемагистральные рейсы. Например, в США или Юго-Восточную Азию.

Авиабилеты из России по большинству зарубежных направлений подорожают в ночь на среду как минимум на 2%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

Дело в том, что в ночь с 6 на 7 августа в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), изменятся курсы валют в системах бронирования путешествий. Так, евро у их будет "стоить" 72,5 рубля, тогда как текущий курс для покупки билетов составляет 71 рубль за евро. Таким образом, за каждые 1000 евро со стоимости билета путешественникам придется доплатить 1500 рублей. А вот на стоимости авиабилетов по России изменение курса не скажется.

— Для расчета в системе бронирования применяется курс Центробанка России по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро), — пояснили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что авиабилеты могут подорожать из-за камер наблюдения в самолётах. Кроме того, грядущее подорожание связывали с переносом серверов систем бронирования на территорию нашей страны, но вот в Минтрансе этот сценарий опровергли.

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