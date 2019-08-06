В российских салонах сотовой связи появились товары с AliExpress

Подобный формат позволит сделать осознанный выбор покупателям, которые хотят приобрести смартфон или другой гаджет.

В российских салонах сотовой связи появились товары с китайского маркетплейса AliExpress. Как сообщают "Известия", первым партнёром стала компания Tele2 — она уже открыла в своих салонах в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани 30 витрин интернет-гипермаркета, а до конца 2019 года планирует увеличить их количество до тысячи.

Как уточняется, покупатели могут ознакомиться с представленными на витринах смартфонами, наушниками, смарт-часами и фитнес-браслетами и, просканировав расположенный рядом QR-код, заказать через приложение AliExpress понравившийся товар. Его они получат в течение двух-десяти дней.

По словам представителя Tele2 Дарьи Колесниковой, такой формат позволит потребителям делать осознанный выбор — до покупки рассмотреть товар и подержать его в руках, чего нельзя сделать при обычном онлайн-заказе.

Ранее сообщалось, что товары с AliExpress появятся в магазинах региональных розничных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области.