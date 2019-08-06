Пермский школьник спасся от пьяного хулигана с ножом благодаря карате

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", он находится в спецприёмнике.

Пьяный житель Перми с охотничьим ножом напал на двух школьников, но те сумели спастись благодаря занятиям восточными единоборствами. Об этом сообщает "360".

Два мальчика шли в магазин, когда их остановил неизвестный мужчина. После непродолжительного разговора он выхватил нож и попытался ударить одного из школьников. Но благодаря занятиям карате кёкусинкай и хорошей реакции ребята смогли убежать.

— Нож он достал из бокового кармана, я резко отклонился назад, но кончиком лезвия мне попало по лицу, — отметил пострадавший Роман.

После этого ребята убежали в магазин, где попросили работников вызвать полицию и скорую помощь. Нападавшего удалось быстро найти и задержать. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас он находится в спецприёмнике для арестованных.