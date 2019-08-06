Самолёт авиакомпании "Глобус" сбил фонари при взлёте в Домодедово

В московском международном аэропорту Домодедово самолёт авиакомпании "Глобус" при взлёте сбил фонари на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Домодедово.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 5 августа. Сотрудник столичного аэропорта при осмотре взлётно-посадочной полосы заметил осколки стекла. Впоследствии выяснилось, что при взлёте одного из лайнеров было разбито около пяти фонарей.

— В результате события элементы осветительных приборов аэродрома на взлётно-посадочной полосе обнаружены не были — они были распределены вне зон движения воздушных судов, — цитирует агенство представителя пресс-службы.

При этом уточняется, что инцидент никак не повлиял на работу аэродрома — Домодедово продолжил работу в штатном режиме. Все взлётно-посадочные операции проводились согласно установленному графику.

Тем временем самолёт, который совершил "жёсткий взлёт", нашли в Симферополе. Им оказался Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус", входящей в группу компаний S7 Group. Три колеса шасси самолёта были повреждены, на них найдены следы битого стекла.