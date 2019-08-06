В Нижнем Новгороде на водителя картонного "гелика-велика" заведут дела

Сам создатель конструкции заявил Лайфу, что проблемы будет решать по мере их поступления — к настоящему моменту с ним никто из правоохранителей не связывался.

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов проехался по дорогам города на картонном "мерседесе" и выложил ролик проката на своей странице в "Инстаграме". Теперь в отношении молодого человека планируют завести административные дела, сообщает РИА "Новости".

Судя по кадрам, парень сел на велосипед, а сверху приделал "кузов" из картона и деревянных перекладин. В такой конструкции он передвигался по городу. Запись его поездки набрала более пяти тысяч просмотров. Проверку размещённого в Сети видеоролика начала Госавтоинспекция Нижегородской области.

Как рассказали агентству в региональном ГИБДД РФ, на записи просматривается несколько фактов административных правонарушений, в числе которых — пересечение сплошной линии на дороге.

— Специалистам предстоит изучить и саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении молодого человека, — заявил собеседник.

Как сообщил Лайфу создатель картонного Gelandewagen, после проката по городу никто из правоохранителей с ним не связывался.

— Мне ничего не говорили, никто не связывался со мной. Видимо, как всегда, со мной в последнюю очередь всё. После выхода ролика моя жизнь ещё не изменилась, я не купил ещё настоящий "гелик" (Gelandewagen. — Прим. Лайфа). Пускай сначала расскажут, за что хотят оштрафовать, а потом буду исходить из этого, — сказал молодой человек.