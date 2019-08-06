Жительница Владивостока вызвала скорую для ребёнка, но пациентом оказался пёс

Для этого вызова диспетчеру пришлось снять с дежурства одну из реанимационных бригад.

Во Владивостоке женщина вызвала реанимационную бригаду скорой помощи, сказав диспетчеру, что её "ребёнок задыхается и теряет сознание". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Департамента здравоохранения Приморья.

Приехав на место, врачи скорой вместо ребёнка увидели собаку. Именно для неё хозяйка и вызвала медиков. Чтобы отправить машину скорой к "задыхающемуся ребёнку", диспетчеру пришлось снять одну из трёх дежурных реанимационных бригад. Грозит ли женщине какое-либо наказание, пока не известно.