Самолёт тур-команды певицы Pink загорелся в Дании

Частный самолёт с тур-командой американской поп-певицы Pink потерпел крушение при посадке в аэропорту Дании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Восточной Ютландии.

Инцидент произошёл в аэропорту Орхус в городе Тирструп, который расположен в Восточной Ютландии. Лайнер Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где накануне состоялся концерт Pink, однако при посадке разбился и загорелся.

Jet carrying Pink's manager and crew crash lands in Denmark. https://t.co/txLPx2gUG7 pic.twitter.com/JKFUTVuAO8 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 6 августа 2019 г.

Всего на борту самолёта в момент аварии находилось десять человек, включая менеджера певицы, организаторов концерта и других членов её тур-команды. Самой звезды на борту не было.

В результате ЧП никто не пострадал, поэтому концерт Pink в городе Хорсенс не будет отменён.

— Мы ожидаем, что концерт пройдёт, как и было запланировано, — заявил директор компании — организатора концерта Horsens and Friends Клаус Висбю.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий намерена расследовать инцидент, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии. Сам самолёт временно был отбуксирован со взлётно-посадочной полосы, в связи с чем ЧП не повлияло на работу аэропорта.