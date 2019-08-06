Умерла Алла Вербер

Последние дни российская бизнесвумен провела в Италии, где она была госпитализирована два дня назад.

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на друзей известной российской бизнес-леди.

5 августа Вербер доставили в одну из больниц итальянского Форте-дей-Марми, однако спасти её медики не успели. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которая спровоцировала отказ всех органов в один момент.

Аллу Вербер называли одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди страны. Она с юных лет отличалась необыкновенным чутьём в отношении всего, что касается стиля и тенденций. Её родители хотели, чтобы дочь пошла по их стопам и стала врачом, однако ради мира моды она в середине 1970-х эмигрировала в Канаду, а вернулась в СССР лишь 20 лет спустя, заняв высокую должность в торговом доме "Москва". Именно с подачи Вербер в нашей стране начали один за другим открываться бутики известных мировых брендов, таких как Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Brioni. В 2003 года она стала fashion-директором ЦУМа, открыв российским клиентам шопинг мирового уровня.