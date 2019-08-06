Психолог назвал три способа эмоциональной очистки

Специалист заверил, что регулярное использование методик поможет стать спокойнее.

Из-за негативных новостей, ссор, обид, стрессов или конфликтов с начальством люди обрастают психологической грязью. Как от неё избавиться, рассказал психолог Александр Шахов, пишут "Дни.ру".

— Мышечное напряжение, вызванное негативными переживаниями, незаметно копится и в конце концов выливается в психосоматические болезни, связанные с давлением, ЖКТ, дыханием, позвоночником, суставами и так далее, — заявил эксперт.

По словам специалиста, чтобы освободиться от негативных эмоций, следует заняться физическими упражнениями, релаксацией или прибегнуть к использованию эмоциональных триггеров — реакций, возникающих в ответ на какое-либо событие.

С помощью нагрузок мышцы напрягаются и расслабляются, за счёт чего снимается психосоматическое напряжение. Убрать его помогает и последовательное расслабление, а также глубинные эмоции, которые можно вызвать с помощью большого искусства.

— Обычный поход в музей не пойдёт — нужно созерцать, вслушиваться, вчитываться, открывать душу для очищающего света искусства, который смоет весь негатив и оставит чувство прекрасного, — уточнил психолог.

Шахов заверил, что регулярное использование этих методик поможет стать спокойнее.