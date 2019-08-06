Жители Ачинска устроили фейерверк после возвращения домой — видео

Домой разрешили возвращаться всем, за исключением жителей посёлка Каменка, где ещё будет проводиться поиск взрывных предметов.

Жители Ачинска, которым разрешили вернуться в свои дома, отпраздновали это событие фейерверком. Видеоролик с праздничными залпами был опубликован в телеграм-канале "Красноярск № 1".

Ранее всем жителям Ачинского района, кроме посёлка Каменка, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. На территории Каменки будут продолжаться работы по обследованию территории на наличие взрывчатых предметов.

В среду, 7 августа, в 11:00 (07:00 по мск) с вокзала Красноярска в Ачинск отправится специальная электричка, на которой желающие смогут вернуться домой.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По официальным данным, один человек погиб, восемь пострадало. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен. По факту подрыва боеприпасов возбуждено уголовное дело.