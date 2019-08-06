Александр Васильев — о смерти Аллы Вербер: Это горькая утрата для моды

По словам искусствоведа, во время недавней встречи в Москве женщина выглядела здоровой.

Историк моды Александр Васильев заявил Лайфу, что "сражён наповал" информацией о смерти фешен-директора ЦУМа, вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер.

— Это невероятно! Она была очень молода, полна жизни, это была очень хорошая моя подруга, и я сражён совершенно наповал этой новостью! Потому что этот человек любил дико жизнь! И жил ради гламура, моды, путешествий, и ничто не предвещало! — сказал собеседник.

Искусствовед уточнил, что совсем недавно виделся с Вербер в Москве, по его словам, при встрече она была жизнерадостной и здоровой.

— Это горькая утрата для моды, горькая утра для того магазина, которому она столько лет отдала, свою жизнь. И мне очень печально слышать эту новость, я искренне выражаю соболезнования её дочери, её семье, мужу. Жаль безумно, это женщина-праздник, и этого праздника нам будет не хватать, — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что относится к смерти как к данности, так как "нет ни одного человека, который остался бы навсегда с нами".

Как писал Лайф, Алла Вербер, которую называли одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России, скончалась в Италии на 62-м году жизни. Причиной смерти могла стать продолжительная болезнь, спровоцировавшая отказ всех органов.