Физрука из Якутии приговорили к 20 годам за изнасилование школьницы

Суд Якутска признал виновным бывшего учителя физкультуры, которому ранее были предъявлены обвинения в неоднократном изнасиловании школьницы, и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Республике Саха.

Приговором суда его признали виновным в совершении всех 29 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Мужчине назначено наказание в виде 20 лет исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 20 лет.

По информации следствия, в отношении школьницы был проведён комплекс реабилитационных мероприятий для того, чтобы минимизировать моральный и физический вред, нанесённый учителем.

Напомним, педагог насиловал девочку с декабря 2017-го по май 2018 года в спортивном зале школы, в автомашине и в квартире. На момент первого преступного посягательства его жертве было всего 13 лет.