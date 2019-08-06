Стала известна причина смерти Аллы Вербер

Врачи боролись за жизнь фешен-директора ЦУМа почти сутки, но днём 6 августа она скончалась.

Фешен-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер скончалась от инфаркта. Об этом сообщает Super.

По информации издания, Вербер находилась на отдыхе в Италии, ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Её госпитализировали с анафилактическим шоком, который спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт. Он и стал причиной смерти бизнесвумен.

Вербер называли одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди страны. Именно с её подачи в нашей стране начали один за другим открываться бутики известных мировых брендов, в 2003 году она стала fashion-директором ЦУМа, открыв российским клиентам шопинг мирового уровня.