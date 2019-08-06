В Воронежской области собака загрызла годовалого малыша и покусала его мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, инцидент произошёл в селе Есипово Терновского района. 29-летняя местная жительница пришла в гости к знакомой с ребёнком. В процессе общения она заметила, что сына нет рядом. Обойдя двор, женщина увидела, как её ребёнка кусает собака. Матери удалось отогнать агрессивное животное, но мальчик скончался от полученных травм на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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