Росстат рассказал, какие продукты подешевели в июле

Больше всего в июле подорожали яблоки, пшено и сыры, а вот цены на капусту, огурцы и бананы, напротив, снизились. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики.

В Росстате подчеркнули, что по традиции в июле цены на некоторые продовольственные товары существенно изменились. К примеру, цены на белокочанную капусту снизились на 25,3%, цены на огурцы упали на 14,7%, а на свёклу — на 8,8%. Кроме того, подешевели репчатый лук, картофель, а также морковь.

Что касается фруктов, то в июле примерно на 4% снизились цены на бананы и виноград, а вот яблоки и апельсины, напротив, подорожали — на 5,3% и 1,3% соответственно.

— Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено — на 2,3%, рис шлифованный — на 1,1%, крупы овсяную и перловую — на 0,9%, — говорится в сообщении Росстата.

При этом на 1% подорожало куриное мясо, на 1,4% — национальные сыры и брынза, остальные товары, такие как рыба (живая, охлаждённая и мороженая), ржаной хлеб и сдобные булочные изделия, кондитерские изделия, молочные и кисломолочные продукты, подорожали на 0,5–0,9%.

Ранее Лайф писал о том, какие из продуктов больше всего подорожали в прошлом году.