Зеленский призвал Путина, Макрона и Меркель к встрече в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четвёрки" как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

В посте в "Фейсбуке" украинский лидер напомнил, что около села Павлополь при обстреле из ручного противотанкового гранатомёта погибли четверо военных. По словам Зеленского, произошедшее направлено на подрыв переговорного процесса.

— Вот почему я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, — пояснил президент Украины.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших военных и подчеркнул, что Украина будет мирной.