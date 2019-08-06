В Тюмени пансионат похоронил труженицу тыла в мешке для трупов

Персонал пансионата отказался бесплатно мыть и одевать умершую, а директор учреждения внезапно ушёл в отпуск после огласки случившегося.

В тюменском пансионате ветеранов войны и труда 91-летнюю труженицу тыла похоронили в санитарном мешке для трупов. Об этом Лайфу рассказал постоялец учреждения Николай Новопашин.

Женщина прожила в пансионате несколько лет, родственников у неё не было. После смерти тело пенсионерки неделю пролежало в морге. В конце концов её похоронили прямо в мешке, даже не дав попрощаться постояльцам пансионата. Персонал учреждения отказался бесплатно мыть и одевать её.

— Руководство ничего, вообще ничего не сделало. Я был знаком с ней, но в последнее время она не ходила в столовую, ей приносили [еду] на этаж, и она там питалась. Хорошая женщина. У неё в комнате, после того как она умерла, нашли деньги, когда разбирали вещи. Как и у всех бабушек, они есть всегда. А здесь получается, что нет денег. Хотя с нас высчитывают 75%, нас же должны как-то обувать и одевать. Во-вторых, у нас есть склад вещевой, в-третьих, могли сказать, что скиньтесь по 100 рублей, нас здесь 100 человек, — рассказал собеседник Лайфа.

Виновной в случившемся назвали сотрудницу, занимавшуюся похоронами, но собеседник Лайфа уверен, что на самом деле виноват директор пансионата, который неожиданно ушёл в отпуск.

— У нас впервые такое здесь происходит. На аудиозаписи (есть в распоряжении Лайфа) директор разговаривает с похоронным бюро, где ему говорят, что надо купить полотенца, чтобы спускать гроб, то есть денег даже на полотенца нет, — рассказал постоялец пансионата.

Следователи начали проверку по факту ненадлежащего погребения пенсионерки. По её итогам будет принято процессуальное решение.