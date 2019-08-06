Умерла первая темнокожая писательница, получившая Нобелевскую премию

Речь идет об американке Тони Моррисон, известной по романам "Возлюбленная", "Рай" и "Боже, храни мое дитя".

Известная американская писательница Тони Моррисон скончалась на 89-м году жизни. Об утрате сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ее близких.

Тони Моррисон (настоящее имя — Хлоя Арделия Уоффорд) — автор романов "Рай", "Возлюбленная", "Песнь Соломона" и ряда других произведений, которые критики отнесли к современной классике. В 1988 году она завоевала Пулитцеровскую премию, а в 1993-м ей покорилась Нобелевская премия по литературе. Эту высокую награду она получила как автор, "который в своих полных мечты и поэзии романах оживил важные аспекты американской реальности". Премия стала исторической еще и потому, что Мориссон стала первой темнокожей писательницей, получившей Нобелевскую премию.

Последний роман Тони Моррисон "Боже, храни мое дитя" вышел в 2015 году и через два года был переведен на русский язык.

Дата и место прощания с писательницей станут известны позднее.