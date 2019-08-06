Жители Ачинска рассказали Лайфу, как провели ночь в пункте временного размещения

Люди, которые были эвакуированы вчера в связи со взрывами на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском, в беседе с Лайфом рассказали, как провели эту ночь в пунктах временного размещения.

По словам горожан, всех, кто проживал в населённых пунктах, близких к эпицентру взрывов, эвакуировали в школы, детские сады или больницы. Всего из потенциально опасной зоны было вывезено около четырёх тысяч человек, в связи с этим в некоторых учреждениях возникли осложнения с размещением людей.

Стариков и детей старались разместить на матах или матрацах, другим повезло меньше — им пришлось провести ночь на голом полу или на стульях. Впрочем, многие остались ночевать на вокзалах или в своих автомобилях.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.