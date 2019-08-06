В Москве доставщика еды чуть не выбросили с четвёртого этажа ТЦ — видео

Двое посетителей одного из торговых центров Москвы избили доставщика еды за то, что он задел их рюкзаком. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Один из нападавших выбросил самокат курьера, который чуть не угодил в проходящую мимо женщину с коляской. Другой же схватил доставщика и несколько раз ударил его головой об стол. Затем они решили скинуть своего "обидчика" с четвёртого этажа, но очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии, которые задержали разбушевавшихся посетителей.
Пострадавшего направили в больницу на медицинское освидетельствование, он чувствует себя нормально. Его обидчики были доставлены в отделение полиции.
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