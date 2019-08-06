Киркоров — о смерти Вербер: Я горько плачу

Одна из самых влиятельных бизнес-леди России скончалась от обширного инфаркта после ужина с блюдами из морепродуктов.

Филипп Киркоров заявил, что в смерть вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер невозможно поверить. Певец опубликовал в Instagram своё последнее совместное фото с fashion-директором ЦУМа. Снимок был сделан в Турции на праздновании юбилея Игоря Крутого всего несколько дней назад, где Вербер, по словам музыканта, "веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех".

— В это невозможно поверить. Я плачу, горько плачу. Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь. Как же хочется, чтобы это всё оказалось неправдой! — написал народный артист России.

Киркоров добавил, что у Вербер был исключительный вкус, и отметил, что друзья всегда обращались к ней с любыми вопросами, они касались не только моды. По его словам, бизнес-леди могла дать очень дельный, мудрый и правильный совет.

Как писал Лайф, Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни. Одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Женщина была госпитализирована с анафилактическим шоком, спровоцировавшим отказ органов и инфаркт.