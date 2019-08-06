В Улан-Удэ спасатели покормили застрявших на балконе малышей

Сотрудники МЧС не имели права снимать детей с балкона без полиции, поэтому мужчины позаботились о малышах и накормили их свежими булочками и молоком.

Спасатели МЧС из Улан-Удэ на один день превратились в "усатых нянек" — им пришлось временно позаботиться о двух малолетних детях, которые остались на балконе пятиэтажного дома по улице Павлова.

Согласно информации телеграм-канала Mash, в ГУ МЧС по Республике Бурятия обратились озабоченные жильцы пятиэтажки, которые сообщили о маленьких детях, играющих на карнизе третьего этажа.

Прибывшие на место спасатели установили, что дети в возрасте двух с половиной и трёх с половиной лет действительно находились без присмотра взрослых на запертом балконе. Работники МЧС не имели права забирать детей без разрешения полиции, поэтому малыши оставались на карнизе до приезда полиции и их родителей.

Впрочем, спасатели в стороне не остались. Услышав, что дети голодны, мужчины взяли у соседей немного еды и передали её малышам через окно.